Treinen tussen Middelburg en Goes weer op gang

Het defect ontstond vrijdag rond 17.00 uur bij de spoorbrug bij de Nieuwe Kleverskerkseweg in Middelburg. Doordat de brug kapot was, konden de treinen daar tijdelijk niet passeren. Wat het mankement aan de brug is, is niet bekend. Reizigers moesten er rekening mee houden dat er tot 21.30 uur geen treinen reden tussen Middelburg en Goes. Het incident is inmiddels opgelost. De treinen rijden weer volgens de dienstregeling.