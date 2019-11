Treinen rijden weer na ongeluk in Goes. ‘Toen hij sprong, keek ik gelukkig net de andere kant op’

Update: 23.05 uurGOES - De treinen in Zeeland rijden weer. Het treinverkeer lag er vanavond urenlang uit na een aanrijding tussen een man en een goederentrein op het station in Goes. Volgens omstanders is hij voor de trein gesprongen. De stremming duurde tot 23.00 uur. De NS zette bussen in. De extra reistijd was meer dan een uur.

Het ongeval gebeurde rond kwart over zeven. Volgens de politie is de persoon overleden. De omgeving van het station was afgezet. Veel omstanders zagen het ongeluk gebeuren. Een van hen, een vrouw, komt rond kwart over negen uit de stationsrestauratie. Ze trekt het rood-wit lint omhoog om er met haar rolkoffer doorheen te kunnen. Ze blaast even flink uit. ,,Dat was niet niks wat ik net heb meegemaakt”, zegt ze met west-Brabants accent. ,,Zo stond-ie naast me en zo lag-ie onder de trein. Ik had al wel gezien dat hij helemaal in zichzelf gekeerd was. Maar toen hij sprong, keek ik gelukkig net de andere kant op.” Ze zwijgt even. ,,En nu wil ik naar huis.”

Heftig

Bij het station staat begin van de avond een heel bataljon politiewagens, busjes van spoorbeheerder ProRail en ook een busje van de brandweer. De Marechaussee assisteert de politie. In stationsrestauratie De Huiskamer voeren agenten gesprekken met ooggetuigen die hevig geëmotioneerd zijn.

Buiten het station staan tientallen mensen te wachten tot ze verder kunnen. Ze scrollen door hun telefoon of bellen zuchtend met het thuisfront. ,,Geen idee hoe lang dit gaat duren... Nee, we weten niks... Ja, dan bel ik... Doei.” Joël stopt zijn telefoon weer in zijn zak. Hij moet nog helemaal naar Hulst, een rit die normaal al anderhalf uur duurt. ,,Maar zelfs de bussen rijden niet.”

Volledig scherm © Wendy Wagenmakers Een busje van ProRail Incidentenbestrijding arriveert met piepende banden. Joël kijkt zijn maatje aan. ,,Dit gaat echt nog wel even duren. Kan ik eventueel bij jou blijven pitten?”



SOS-knop

Het station is afgezet met rood-witte linten. Bij de uitgang aan de zijde van de bussen vraagt een jongen aan een agent hoe lang het nog duurt. Ze weet het niet. De jongen kijkt op zijn telefoon. ,,Kwart voor negen. Dat betekent dat ik hier al twee uur sta.”

De jonge Roosendaler was erbij toen het ongeluk gebeurde. ,,Ik heb de aanrijding zelf niet zien gebeuren, omdat ik net even in mijn tas aan het rommelen was. Maar ik hoorde hoe de goederentrein vol op de rem ging. En daarna zo’n doffe klap. Mensen barstten in huilen uit. De man naast mij hield zijn handen voor zijn gezicht. Ik weet niet precies waarom, maar ik stapte naar voren om te zien wat er gebeurd was.”

De jongen vertelt dat hij de SOS-knop op het perron in drukte en direct een vrouw aan de lijn kreeg. Welk perron, vroeg ze nadat ik het verteld had, en of er nog ambulance nodig was. Later vroegen agenten of ik hulp nodig had. Nee, zei ik, dank je wel. Ga die andere mensen maar helpen.”

Volledig scherm © Wendy Wagenmakers