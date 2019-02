Trees Janssens vraagt zich altijd af: is het goed voor dier en milieu?

Trees Janssens heeft trek in een cappuccino. Maar de Zeeuwse lijsttrekker van de Partij voor de Dieren wil er geen gewone melk in. ,,Heeft u een sojamelkcappuccino?", vraagt ze de serveerster op het Middelburgse terras. ,,Of een havermelkcappucino? Of een amándelmelkcappuccino? Nee? Dan een zwarte koffie graag." Hier zit iemand met principes.

,,Dat kan meevallen. Als je kijkt naar onderwerpen die nu spelen in Provinciale Staten staan we inhoudelijk niet alleen. Er zijn meer partijen die eigenlijk geen grote mestvergister in Rilland willen. Of die over de jacht zeggen: dat moet je niet willen. Op onderwerpen valt met ons samen te werken, maar dat wil niet zeggen dat we genegen zijn van mening te veranderen. We zijn nogal consequent in onze gedrevenheid voor natuur en milieu en dierenwelzijn. Het is nogal zwart-wit, omdat de ernst van de toestand van het klimaat behoorlijk is. Het is niet meer voldoende om er een klein beetje iets aan te doen, het is heel erg dringend om grote stappen te nemen.”