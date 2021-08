Trajectcontrole blijkt ‘lucratief’: veruit meeste boetes op Zeelandbrug voor paar kilometer te hard

Tv-uitzending over Zeeland zorgt voor ophef. ‘Dat wij het slavernij­ver­le­den verheerlij­ken is een bizarre uitspraak’

18 augustus VLISSINGEN - De komende tv-uitzending over het Zeeuwse slavernijverleden maakt nu al de tongen los. Presentatrice Aldith Hunkar deed in diverse interviews felle uitspraken over haar bezoek aan de provincie. ,,In Zeeland zag ik overal de verheerlijking van de slavernijtijd”, zei ze. Vlissingen noemde ze ‘deprimerend’. ,,Alles is Michiel de Ruyter, tot de poffertjeskraam aan toe. Maar hij was wel tot zijn kruin verbonden met slavenhandel.”