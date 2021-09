Trainews raakt grote adverteerder kwijt: Noord-Beveland weg bij ‘gereformeerd’ huis-aan-huisblad

Een aantal van hen trok aan de bel bij de gemeente Noord-Beveland, die met de kwestie in de maag zat. De gemeente gebruikt het blad - in de volksmond ‘Het gele krantje’ - immers ook als spreekbuis: het zet er mededelingen en besluiten in. Nu is de kogel door de kerk: het gemeentebestuur stopt daar op 1 januari mee. ,,Adverteerders worden er getoetst en beoordeeld op hun informatie”, concludeert burgemeester Loes Meeuwisse. ,,En als overheid willen wij dat onze informatie voor iedereen toegankelijk is.” Eerder zei Daniël van Iwaarden, directeur van Trainews, dat hij niet kon garanderen dat de gemeentelijke informatie zou ontsnappen aan de censuur. ,,Ik behandel de gemeente als elke andere adverteerder”, zei hij toen.

Plan voor nieuw blad nog in de kinderschoenen

Of de gemeente Noord-Beveland vanaf volgend jaar bekendmakingen en mededelingen nog via papier kan verspreiden, is nog niet duidelijk. In Noord-Beveland is nu geen alternatief voorhanden. Uitgever Marty Verkamman uit Kats schermt wel met het uitbrengen van een nieuwe krant, mogelijk in samenwerking met huis-aan-huisblad De Bode. Die zou dan mogelijk een nieuwe editie kunnen starten, of wellicht een aantal Noord-Bevelandse pagina’s kunnen opnemen in een andere editie. Dat plan staat echter nog in de kinderschoenen en wordt nog onderzocht. Overigens zijn gemeenten het sinds kort niet meer verplicht om nog mededelingen op papier te verspreiden. Als die online te vinden zijn, is dat voldoende. Veel gemeenten zien hun advertenties in huis-aan-huisbladen echter als een extra service naar hun inwoners.