Tourspelwinnaar Stefan Stokman stapt nu zelf op de racefiets

Eigenaar herberg De Ring in Dreischor dood gevonden in Alphen aan den Rijn

15:33 In een kantoorpand in Alphen aan den Rijn is vanochtend de eigenaar van Bed & Beakfast Herberg De Ring in Dreischor dood gevonden. De politie is een groot onderzoek gestart en de directe omgeving van het gebouw is afgezet.