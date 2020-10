Touringcarbedrijven staan nagenoeg stil

Directeur Paul de Baar van touringcarbedrijf De Baar & Leendertse kijkt bedremmeld rond op zijn parkeerplaats in Wemeldinge. Daar staan zijn 37 bussen werkeloos te zijn. ,,Sinds maart is de markt ingestort, op een kleine opleving in de zomer na. Alles wordt ontraden of is door de twee lockdowns onmogelijk gemaakt. Van rondreizen door Europa - en wij zijn actief van Scandinavië tot Italië - , tot vervoer van scholieren, groepsuitstapjes en transport naar evenementen en pretparken. Ik denk dat ik 5 procent van mijn normale jaaromzet heb gedraaid, dus 95 procent heb verloren.”

Frustrerend

Het Wemeldingse touringcarbedrijf staat het water aan de lippen. ,,Wij moeten het echt hebben van de consument, maar die kunnen we in deze situatie niet vervoeren. Kijk, ik ben tot nu toe blij met de steunmaatregelen van de overheid hoor. En hopelijk komt er een tweede steunpakket. Het is dan wel noodzakelijk dat de overheid ons als seizoensgebonden bedrijf behandelt en niet puur naar de omzet over het gehele jaar kijkt. Want kijk eens in onze agenda. Tot april, als voor ons het nieuwe seizoen begint, heb ik geen enkele boeking. Het is frustrerend, voor klanten en voor ons. Bovendien verveel je je rot.”

Quote Een jaar houd ik het nog wel vol, maar niet veel langer Paul de Baar, De Baar & Leendertse

De Baar & Leendertse houdt het hoofd boven water door betalingsregelingen met leasemaatschappijen en financiers. ,,Een jaar houd ik het nog wel vol, maar niet veel langer. Het is echt noodzakelijk dat we vanaf april volgend jaar weer op pad kunnen.”

Bussen in de verkoop

Het bedrijf heeft acht man personeel vast in dienst en een flexibele schil van oproepchauffeurs. Ontslag wil De Baar voorkomen. Hij probeert eerst een aantal bussen te verkopen. ,,Ik heb daarvoor een goede klant in Montenegro, maar omdat de grenzen dicht zijn, dus lukt verkoop nu even niet.”

Lange, stille winter

Ook bij AMZ Borssele staan de bussen grotendeels stil. Directeur Ries Spruit: ,,We hebben nog wat werk voor Connexxion en daarnaast leerlingenvervoer en treinvervangend vervoer. Gelukkig rijdt ook de Cultuurbus nog. Maar het merendeel van de 50 bussen is uit de verzekering en de wegenbelasting. Dat blijft denk ik tot april zo. Het wordt een lange, stille winter.. Dat voelt verschrikkelijk naar. In oktober hadden we nog redelijk wat ander werk, maar dat is met de nieuwe lockdown allemaal verdwenen. Ik ga ervan uit dat kerstmarkten ook niet doorgaan. Je hebt nul perspectief. Je kunt alleen hopen dat mensen vanaf april weer kunnen reizen.”

Buffer

Een geluk bij een ongeluk dat het zusterbedrijf De Muynck Techniek nog goed presteert. Dat is een prettige ruggensteun voor het touringcarbedrijf. Ook is een buffer opgebouwd door uitstel van lease- en belastingverplichtingen. Toch denkt Spruit al na over inkrimping van het wagenpark en misschien ook tijdelijke werktijdverkorting voor een deel van de vaste medewerkers. ,,Ik schat dat er toch 15 tot 20 bussen moeten worden verkocht. Dat zal nodig zijn om door deze crisis te komen. Het vervelende is dat de markt voor tweedehands bussen op zijn gat ligt.”

AMZ Borssele bestaat 97 jaar. Spruit is vastbesloten de 100 te halen. ,,Wij zijn een gezond bedrijf dat niet bij de pakken gaat neer zitten. Mensen gaan vroeg of laat toch weer reizen.”