Tot over je nek in de schulden? In Zeeland weet de baas steeds vaker raad

Vier personen besmet met coronavi­rus in Knok­ke-Heist

10:58 KNOKKE-HEIST - Enkele inwoners van Knokke-Heist zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat is bevestigd aan burgemeester Leopold Lippens. ,,Om de privacy van deze personen te beschermen, kan de Vlaamse overheid niet meer details geven over wie ze zijn, waar ze juist wonen of hoe het gesteld is met hun gezondheid”, zegt het gemeentebestuur. Maatregelen worden er voorlopig niet genomen in de kustgemeente.