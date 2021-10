Tot de zomer mag 3M op 1 dag net zoveel PFAS lozen als Chemours in 2 jaar

Beide bewindslieden praten donderdag over de kwestie. Een van de punten die op tafel moet komen is de hoeveelheid PFAS die 3M nu nog legaal mag lozen. Tot 1 juli mag de chemische fabriek 3M in Antwerpen per dág net zoveel PFAS in de Schelde lozen als het Dordtse Chemours in twee jáár in de Merwede.