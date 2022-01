TOS komt vaker voor dan autisme. En toch weet bijna niemand wat het is.

Video Familie in emotionele oproep bij stille tocht voor Tim in Middelburg: 'Stop met die messen, geweld is niet stoer!’

MIDDELBURG - Stop met die messen, want geweld is niet stoer. Distantieer jezelf van vrienden die met wapens lopen en zoek een hobby. Met die emotionele oproep van de familie is zondag de stille tocht afgesloten voor Tim van der Steen.

16 januari