Topzomer in Zeeland: warm, zonnig en soms zelfs tropisch

VLISSINGEN – Zeeland beleefde dit jaar een topzomer. In Westdorpe en Wilhelminadorp werd de op twee na zonnigste en warmste zomer gemeten. In Vlissingen is het ook een stuk warmer en zonniger dan gemiddeld. Dat blijkt uit gegevens van Weeronline.