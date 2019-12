Topvrouw Adrz teruggetreden; ziekenhuis zoekt nieuw directielid

Bewust zocht het Adrz in 2016 naar een directielid dat ook met de ‘poten in de klei staat’. Het werd Te Velde, een oncologisch chirurg die onder andere vlieguren heeft gemaakt in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Sindsdien stonden twee vrouwen aan de top van het Adrz. Claudia Brandenburg ‘doet’ bedrijfsvoering en financiën en Te Velde deed de ‘medische inhoud’.

Te Velde was twee dagen in de week oncologisch chirurg en de overige drie dagen lid van de Raad van Bestuur. Te Velde is al geruime tijd ziek. In overleg met de Raad van Commissarissen is ze afgetreden als bestuurder. Over de achtergronden doet het ziekenhuis geen mededelingen. Het Adrz gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder en hoopt dat die in april aan de slag kan. Of Te Velde terugkomt als chirurg is nog niet bekend.