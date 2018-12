Toptoestel

Anywave voelt voor De Hobbyisten als beloning

8:00 In de afgelopen jaren is de samenstelling van De Hobbyisten al verschillende keren veranderd. Wat altijd is gebleven, is het oneindige enthousiasme van de Vlissingse hiphop-formatie en het vermogen hun publiek op te zwepen. Zaterdag staan ze op Anywave Wintereditie in Zierikzee.