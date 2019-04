Topman Amerikaanse anti-drugsagentschap bezoekt België: ‘Vorig jaar 50 ton coke onderschept op weg naar haven Antwerpen’

Live: Terneuzen loopt uit voor start van Schelde­prijs

12:03 TERNEUZEN - De internationale wielerwereld verzamelt zich vandaag in Zeeland. Om kwart over twaalf begint in Terneuzen de Scheldeprijs, met wereldtoppers aan de start. De koers eindigt zo'n vijf uur later in Antwerpen. De eerste 140 kilometer gaan door Zeeland. Wij kijken live mee.