Topman Amadore: ‘Fletcher Hotels wilde Arion, Arneville en Kamperduinen heel graag hebben’

Wildlife in de Nieuwe Kerk in Zierikzee: waarom eet de ene leguaan de andere op?

8 juli ZIERIKZEE - Ze hangen niet in Amsterdam, nee in Zierikzee. En ze zijn te zien geweest in uitgaves van het natuurmagazine National Geographic van over de hele wereld. Nu hangen ze voor het eerst in Nederland: vijftig wildlifefoto’s zijn vanaf vrijdag te zien in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.