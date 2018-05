Topkok Sergio Herman opent Frites Atelier op Groentenmarkt in Gent

update | video 30-jarige man uit Hansweert komt om het leven bij aanrijding in Kapelle

10:27 KAPELLE - Bij een ongeval op de Fleerbosseweg in Kapelle is zondagmiddag rond 15.10 uur een man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een quad. Het overleden slachtoffer is een 30-jarige man uit Hansweert. Hij bestuurde op het moment van het ongeval de quad.