Topkok Sergio Herman gaat weer zelf koken in nieuw Zeeuws restaurant

“Het zal voor een heel kleine groep mensen zijn, heel select. Uiteindelijk ben ik het gelukkigste als ik kook. Gisteren maakte ik een langoustinegerecht voor Pure C en ik sneed in mijn hand en dat vond ik lekker, dat ik eindelijk nog eens in mijn hand sneed. Het deed deugd, omdat ik het gevoel van vroeger kreeg. Weet je, koken is hetgeen ik het liefste doe.”



Met zijn restaurant ‘Oud Sluis’ schopte Sergio Herman het tot de top van de gastronomie. Zijn werk werd daar bekroond met drie Michelinsterren, maar in 2013 sloot hij de zaak en in juni 2016 opende Sergio Herman zijn eerste Frites Atelier. Daarnaast opende hij The Jane in Antwerpen en zijn drie zaken in Cadzand: Pure C, Air Republic en Blueness.