Topdrukte tijdens openingsdag 't Smoske in Middelburg

update Grote zoekactie bij Neeltje Jans naar Arnemuidenaar

14:09 NEELTJE JANS - Hulpdiensten zijn sinds zondagavond bij Neeltje Jans massaal op zoek naar een 58-jarige man uit Arnemuiden die mogelijk te water is geraakt. De man is gisteren rond 18.00 uur als vermist opgegeven. Zijn auto is later bij De Punt in Burgh-Haamstede gevonden.