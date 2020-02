Topdrukte bij Zeeuwse binnenattracties dankzij slechte weer

Waternoodmuseum Ouwerkerk

Deze week bezoeken honderden bezoekers per dag het watersnoodmuseum. ,,Dat zijn veel meer bezoekers dan normaal”, zegt directeur Siemco Louwerse. Hij ziet vooral gezinnen het museum bezoeken. Louwerse denkt dat naast het slechte weer het actuele klimaatonderwerp een rol speelt. ,,Daarbij zien we dat onze nieuwe jeugdroute veel belangstelling wekt. De drukte kunnen we aan en dat is een groot compliment voor onze vrijwilligers.”

Volledig scherm Streetjump in Vlissingen. © Dirk-Jan Gjeltema

Street Jump Vlissingen

Bij Street Jump Vlissingen stonden woensdag de achtersten in de wachtrij bijna buiten. Zo’n honderd springers per uur kwamen af op het trampolinepark. Eigenaar Jasper van Elsen profiteert van het slechte weer. ,,Woensdag is het altijd wel druk, maar dit was één van onze drukste dagen ooit.” Het is heel de week al druk in het Vlissingse recreatiebedrijf. ,,We moeten rennen en vliegen om alles in goede banen te leiden. Maar het lukt.”

Volledig scherm Omnium in Goes. © Marcelle Davidse

Zwembad Omnium Goes

Deze week is het gezellig druk in zwembad Omnium Goes. Directeur Bart van den Heuvel heeft vooraf ingespeeld op de drukte omdat hij zag dat het slecht weer werd. ,,Naast dat de lokale bevolking vrij is, zijn er veel toeristen die een dagje komen zwemmen.” Bij slecht weer ziet Van den Heuvel altijd veel bezoekers in het zwembad. Hij denkt dat dat komt doordat je een hele dag kan vullen bij een zwembad. ,,Je kan bijvoorbeeld naar een bioscoop, maar daar zit je een uurtje.” Het valt Van den Heuvel op dat mensen later komen en langer blijven. ,,Het zwembad is geopend tot 21.30 uur. Dus mensen eten hier een frietje en gaan in de avond pas weg.”

Volledig scherm Bowling in Hulst. © Camile Schelstraete

Bowling De Bourgondiër Hulst