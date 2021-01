Topdrukte bij hoveniers: grote kans dat je pas na de zomer aan de beurt bent

Normaal is januari de maand om even adem te halen. De schuur op te ruimen en onderhoud uit te voeren. Maar daar komt hovenier Peter Otte uit Oosterland nu nauwelijks aan toe. ,,We zitten tot ver in de zomer vol met werk”, zegt hij. ,,En dan moet het voorjaar nog beginnen. Dat is klassiek het moment wanneer mensen ons weer bellen. Grote kans dat ze dit jaar even wat geduld moeten hebben.”