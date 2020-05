Topdrukte bij bloemist: ‘Bij ons is het al zeven weken Moederdag’

Het is passen en meten om alles in de bestelwagen te krijgen. Bij de loods van Boeketterie Middelburg op bedrijventerrein Arnestein staan zondagochtend vroeg veertig Moederdagboeketten klaar. De volgorde waarin ze in de auto worden gezet, luistert nauw. De bloemen die het eerst moeten worden bezorgd, gaan er als laatste in.

Na een kwartier is de klus geklaard en kan Esther op pad. ,,Een auto vol, hè”, zegt Corné Joziasse glimlachend, terwijl de wagen het erf verlaat. ,,We kunnen zes, zeven bestellingen per uur afleveren. Het hangt er wel van af of je veel naar de dorpen op Walcheren moet. Dan duurt het wat langer. Vandaag hopen we rond 1 uur alles weg te hebben.” Zelf richt hij zich op de tankstations die bevoorraad moeten worden en op hun winkel bij de Albert Heijn in Middelburg, die om tien uur de deuren opent.