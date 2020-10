Topchef Wouter Kik: ‘Ik kan best bot zijn, maar ik vind mezelf geen eikel’

Wouter Kik (31) staat sinds vorig jaar aan het roer van restaurant Codium in Goes. Z’n eerste eigen zaak, die hij samen oprichtte met Jean-Luc Etienne. Kenners voorspellen dat het een kwestie van tijd is voor Kik z’n eerste Michelinster krijgt. Iets wat ook werd gezegd toen hij op jonge leeftijd al de sterren van de hemel kookte in restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk. ,,Een ster behalen is prachtig”, vindt de inwoner van Goes. ,,Maar ik sta niet met dat doel in de keuken.” Kik vindt sowieso dat veel grote koks tegenwoordig wel heel erg in de spotlights staan, alsof het rocksterren zijn. ,,Het klinkt misschien hypocriet, want ik heb ingestemd met dit interview, maar laat mij maar op de achtergrond blijven.’’