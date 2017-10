'Top woningmarkt bereikt in Zeeland'

VLISSINGEN - Hoewel er in Zeeland hard gebouwd wordt, is het aantal te koop staande woningen sterk afgenomen. In de provincie stonden volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) begin deze maand 1.777 woningen te koop, een jaar geleden waren dat er 2.509. Volgens de NVM heeft de woningmarkt in Zeeland 'de top bereikt'.

In Zeeuws-Vlaanderen nam het aantal te koop staande woningen af tot 436, een kwart minder dan vorig jaar. In Midden- en Noord-Zeeland staan 1.341 woningen te koop, bijna een derde minder.

De terugloop is een landelijke trend. Ondanks het verminderde aanbod daalde de gemiddelde verkoopprijs in Zeeuws-Vlaanderen de afgelopen twaalf maanden met 2,3 procent. De laatste drie maanden is er echter weer een lichte prijsstijging. In de rest van Zeeland liggen de verkoopprijzen ten opzichte van oktober gemiddeld 3,5 procent hoger. De laatste drie maanden zijn de prijzen nog harder gestegen: plus 5,3 procent. Een huis ging in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld voor 191.000 euro van de hand, in de rest van Zeeland voor 227.000 euro.

Het aantal verkopen daalt in Zeeuws-Vlaanderen (-4,7 procent vergeleken met 2016), in de rest van Zeeland is nog een plus te noteren van 14 procent, maar ook hier vlakt de laatste maanden de groei af.