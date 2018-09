Top Arduin biedt excuses aan en belooft beterschap

COLUMN MAAN LEO Onderhande­len

7:30 Wie zich een beetje verdiept in de wereld van vrouwen en de arbeidsmarkt weet: vrouwen kunnen niet onderhandelen. Er zijn boeken over volgeschreven. Zelfs het feit dat vrouwen structureel 8 procent minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk wordt toegeschreven aan een gebrek aan onderhandelingsvaardigheden. Het idee is dat vrouwen best meer zouden kunnen verdienen, maar dat ze te schijterig zijn ernaar te vragen.