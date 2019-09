Top Agrimarkt verliest baan: 15 mensen moeten ander werk zoeken

Verloren gewaande rode pipo is terug in het schap

14:25 WISSENKERKE - De rode pipo maakt een comeback. We hebben het niet over een clown, maar over een streekaardappel van Noord-Beveland. Een superieure, maar verloren gewaande pieper. Totdat akkerbouwer Steven Dees en aardappelhandelaar Richard de Koster zich erin vastbeten.