Too Good To Go verovert Zeeland met app tegen voedselverspilling

Kortgene heeft de primeur: eerste Tiny Forest van Zeeland

9:51 KORTGENE - Kortgene heeft de primeur: dinsdag 26 februari gaat daar de spa de grond in voor het eerste Tiny Forest van Zeeland. Een tiny forest is een minibos midden in de wijk of de stad, ter grootte van een tennisbaan. De komende twee jaar komen er in Zeeland nog minibosjes in Goes (twee), Borsele, Terneuzen en Middelburg.