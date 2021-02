Tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel opnieuw geschrapt

Honderd man viert ‘gewoon’carnaval in en bij café Klooster­zan­de, biertap stond open

0:43 KLOOSTERZANDE - Tegen alle coronaregels in vierden zo'n honderd man zondagmiddag carnaval bij en in een café aan de Cloosterstraat in Kloosterzande. De bezoekers waren volgens de politie ‘gewoon’ feest aan het vieren, droegen geen mondkapje en ook het bier vloeide rijkelijk.