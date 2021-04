Tolvrije tunnel kost 340 miljoen euro. Advies: wacht tot 2025

Inbrekers gaan aan de haal met dure Cartiermon­tu­ren, eigenaar brillenwin­kel bedreigd

18:39 MIDDELBURG - Een flink aantal dure Cartierbrillen is donderdag in alle vroegte buitgemaakt tijdens een inbraak in een winkel aan de Korte Delft in Middelburg. Daarbij werd eigenaar Ton Smout bedreigd. De daders zijn nog niet gevonden.