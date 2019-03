Toine Poppelaars herbenoemd bij Unie van Waterschappen

Tussen hoop en vrees: ongenoegen onder pulsvis­sers neemt toe

14:50 VLISSINGEN - Meer dan een doekje voor het bloeden is het niet, het korte uitstel dat minister Carola Schouten (ChristenUnie) een aantal Nederlandse pulsvissers geeft van het verbod op elektrisch vissen. Hun vergunning loopt in april of mei af. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft hen toestemming tot 1 juni te blijven pulsen. De vissers leven tussen hoop en vrees.