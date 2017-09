Toezichthouder eist extra onderzoek kerncentrale Borssele

BORSSELE - In hoeverre de kerncentrale in Borssele bestand is tegen een aardbeving en een inslag met een vliegtuig, vraagt meer onderzoek. De Electriciteit Maatschappij Zuid-Nederland (EPZ), de exploitant van de kerncentrale, moet aanvullende 'robuustheidsstudies' uitvoeren. De Nederlandse nucleaire toezichthouder ANVS heeft daarom gevraagd.

Dat staat in een brief die minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer. Na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima in 2011 zijn alle 143 kerncentrales in Europa aan een stresstest onderworpen. Toen is onderzocht in hoeverre kerncentrales bestand zijn tegen overstromingen, aardbevingen, extreem weer en andere bedreigingen zoals het uitvallen van de elektriciteit en bijvoorbeeld ook hacken van de systemen.

Borssele kwam behoorlijk goed uit dat onderzoek. De kerncentrale is bestand tegen aardbevingen en overstromingen. Wel werd geadviseerd de veiligheid te verhogen, bijvoorbeeld door brandblusleidingen aardbevingsbestendig te maken en de inlaat- en uitlaatopeningen beter te beschermen tegen hoge golfslag. De 50-meter hoge koepel van Borssele is van zestig centimeter dik beton en kan een licht vliegtuig weerstaan. Vorig jaar is overigens getest of de bol lekdicht is. Dat gebeurde door de bol met luchtdruk op 1 Bar overdruk te brengen. De bol bleef lekvrij.

Terroristische aanslag

Een ongeluk of een terroristische aanslag met een zwaar vliegtuig zal de reactor waarschijnlijk niet beschadigen. Binnen de betonnen schil zit een stalen bol van ruim 2 tot drie centimer, gevolgd door een betonnen bunker. het reactorvat zelf heeft een metalen wand die 18 centimeter dik is. De splijtstof zelf zit verpakt in gasdichte roestvrijstalen buizen. De ANVS wil niettemin extra informatie bovenop de eerdere onderzoeksrapporten.

Dit jaar lag de kerncentrale extra lang (drie maanden) stil voor onderhoud. EPZ heeft nu bijna alle Fukushima-maatregelen doorgevoerd. Ook is er een tweede aansluiting op het landelijke net gemaakt, dit keer op het 380kV-net. Mocht het 150KV-net uitvallen, dan beschikt EPZ over een extra noodstroomvoorziening, bovenop de bestaande noodsystemen. Dat die ontbrak, was de achilleshiel van de kerncentrale, beweerden antikernenergieorganisatie Wise en Greenpeace eerder.

