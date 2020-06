Toezichthouder ANVS tikt kerncentrale Borssele op de vingers

Derde van Zeeuwse werknemers ziet baan op de tocht staan

14:57 VLISSINGEN - Een derde deel van de Zeeuwse werknemers is actief in een sector waar als gevolg van de coronacrisis harde klappen gaan vallen. Het gaat in totaal om bijna 46.000 mensen in onder meer de horeca en uitzendbranche. Omscholen is het devies.