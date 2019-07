Toezichthouder ACM onderzoekt waarom boeren weinig aan hun gewassen verdienen

Meer onderzoek nodig naar gevolgen windparken op onderwater­le­ven

27 juli VLISSINGEN - De aanleg van windparken is in een stroomversnelling gekomen, terwijl nog maar heel weinig bekend is over de effecten op het onderwaterleven. Onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor de Noordzee, zeggen deskundigen.