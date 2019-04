Toezichthouder ACM onderzoekt of PZEM handel dreef met voorkennis

De ACM is in 2017 begonnen met het onderzoek. PZEM heeft dat gemeld in de laatste twee jaarverslagen. Vorige week liet de toezichthouder weten dat er een inval was gedaan bij een energiebedrijf, maar de naam werd toen niet bekend gemaakt. Donderdag werd duidelijk dat het PZEM betrof.

PZEM meldt op haar website dat de ACM een vervolgonderzoek is begonnen naar ‘vermeende omissies in het verplicht publiceren van de onbeschikbaarheid van energieproductiecentrales in het kader van de Europese verordening REMIT’. Energiebedrijven zijn verplicht te melden dat een centrale voor onderhoud is stil gezet. Die informatie kan namelijk de stroomprijs beïnvloeden. Om de energiehandel eerlijk te houden, mogen bedrijven hun eigen handelaren niet eerder informeren dan andere marktpartijen. Dat is één van de regels in de verordening REMIT.

Verbeterprogramma