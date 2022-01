Toeristische verhuur splijtzwam in West-Zeeuws-Vlaanderen: ‘In de winter is Nieuwvliet een spookdorp’

,,Hier, in de Dorpsstraat, wordt heel veel verhuurd. De mensen komen en gaan. Je denkt soms: ‘Waar zijn mijn buren gebleven?’ In de winter komen de toeristen niet en vaste bewoners zijn er ook niet veel meer. Dan lijkt Nieuwvliet een spookdorp. Het is een triest beeld.” We maken een rondje door Nieuwvliet met Peter Zuurbier (71), voorzitter van de dorpsraad. Veel gordijnen zijn gesloten, luiken zijn dicht. Het kustdorp lijkt uitgestorven. Plots stopt Zuurbier bij een huis in de Cadzandseweg. ,,Dit is onlangs verkocht voor 555.000 euro. Er zit best een stukje tuin aan, maar dat zijn toch ongelooflijke bedragen.”

Als volleerd makelaar lepelt Zuurbier de verkoopbedragen van verschillende huizen op. 290.000 euro voor een opknapper. Vierenhalve ton voor een andere woning. ,,En dit huis uit de jaren 30 kost 370.000 euro. Wordt ook verhuurd. Ik ken iemand die het wilde kopen, maar hij woont nu voor veel minder geld in een gloednieuw huis in Othene in Terneuzen.”

De huizen in Nieuwvliet zijn populair. Klinkt goed, maar Zuurbier schetst de keerzijde. ,,We weten niet wat er met die huizen gebeurt. Komt er iemand permanent wonen, of wordt het verhuurd aan toeristen? Dan is het huis af en toe bewoond, maar staat het meestal leeg.” De populariteit van vakantiewoningen maakt de laatste jaren een vlucht. ,,Volgens het kadaster heeft Nieuwvliet 227 woningen. Daarvan is slechts 56 procent permanent bewoond. De rest is een tweede woning of is voor toeristische verhuur.”

Vier ton voor een rijtjeshuis? Niemand kijkt er vanop

Toeristische verhuur. De term is gevallen. Bij de bakker, koffieautomaat of in het café: overal in West-Zeeuws-Vlaanderen is het een gespreksonderwerp. Al jaren. Officieel is het verhuren van je huis aan toeristen verboden. Dat is geregeld via het bestemmingsplan. De gemeente Sluis knijpt echter een oogje toe. Dat begint zich vanaf 2019 te wreken. Dorpsraden in kustdorpen als Groede, Nieuwvliet, Zuidzande en Cadzand trekken aan de bel, omdat zij zich steeds meer bewoner van een vakantiepark voelen. Meer en meer huizen worden opgekocht en verhuurd aan toeristen. Bewoners vragen zich af wie vandaag de buurman is en of hij een paar dagen later nog dezelfde naam heeft.

Volledig scherm Een opknapper kost in Nieuwvliet 290.000 euro. © Kelly Thans

Het is niet het enige kritiekpunt. Toeristen houden er - logischerwijs - een andere leefwijze op na dan bewoners die géén vakantie hebben. Er wordt geklaagd over geluidsoverlast, straten die uitpuilen van de geparkeerde auto’s en stank van verkoolde worsten op gloeiende barbecues. Nee, die toeristische verhuur komt de leefbaarheid niet ten goede, vinden veel bewoners. De huizen die te koop staan, zien ze veel liever naar mensen uit het dorp gaan. Zo heeft ook de sportclub toekomst en zijn er genoeg vrijwilligers voor Koningsdag. Er worden zoveel huizen opgekocht, dat de prijzen door het dak gaan. Niemand staat nog te kijken van vier ton voor een simpel rijtjeshuis in Groede. Voor beleggers is dat geen probleem, voor de eigen bewoners wel. Ook op het stadhuis sijpelen de problemen door.