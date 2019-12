Toeristische druk in Zeeland verder gestegen

VLISSINGEN - De toeristische druk is in Zeeland vorig jaar weer iets verder toegenomen, zo blijkt uit het trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd. Zeeland steekt met kop en schouders uit boven de rest van het land.

De toeristische druk wordt gemeten aan de hand van het aantal overnachtingen per honderd inwoners. Zeeland komt uit op 7,2 overnachtingen, een tiende procent hoger dan in 2017. Die toeristische druk in Zeeland is zelfs nog een stuk hoger dan die in de Amsterdam, waar de samenstellers van het rapport 5,1 overnachtingen met 100 inwoners heeft gemeten. Ook is de toeristische druk per vierkante kilometer bekeken. In die statistiek staat Zeeland op de tweede plaats, na Noord-Holland.

Huisjesterreinen

In het rapport worden de ontwikkelingen van de laatste jaren beschreven. Van alle overnachtingsplaatsen in Zeeland is bijna twee derde op kampeerterreinen te vinden. Maar het aandeel van de campings daalt. Tussen 2012 en 2018 nam het aantal overnachtingsplaatsen op kampeerterreinen met bijna 10.000 af. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door de groei van het aantal vakantiehuisjes. Binnen zes jaar kwamen er 13.600 bedden bij op de vakantieparken met huisjes. ,,In Zeeland is sprake van een gedeeltelijke transformatie van kampeer- naar huisjesterreinen”, aldus het trendrapport.

Zeeland en Noord-Holland zijn de twee enige provincies waar meer buitenlandse dan Nederlandse vakantiegangers zijn geteld. ,,In Zeeland zet zich daarmee een eerder ingezette trend door: Nederlandse gasten vormden in 2016 nog het merendeel van alle toeristen (53 procent), in 2017 waren de aantallen binnenlandse en buitenlandse gasten nagenoeg gelijk, en in 2018 waren de buitenlandse gasten in de meerderheid (52 procent)", aldus het rapport. Het Trendrapport kwam tot stand in samenwerking met de recreatiesector, het onderwijs en de overheid. Pleisureworld NRIT, NBTC Holland Marketing, het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH) en het Centraal Bureau voor de Statistiek werkten mee aan de samenstelling.

Bezorgdheid