Toerist vervuilt Zeeuwse afvalcijfers

TERNEUZEN - Cijfers over huishoudelijk afval in Zeeland worden vooral in de kustgemeenten sterk beïnvloed door toeristen. ,,Mede daardoor komen wij als Zeeland slecht uit de bus in de statistieken van het CBS'', zegt Paul Marinissen, sinds 1 oktober directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Het afval dat toeristen op campings en parken met vakantiehuisjes produceren is in principe bedrijfsafval, maar wordt lang niet altijd als bedrijfsafval geregistreerd. Marinissen: ,,Maar we zien dat sommige recreatieondernemers hun gasten voor het groffe afval doorsturen naar onze milieustraten. Iedereen kan daar gratis en zonder pasje zijn afval kwijt, dus ook de toerist.'' Dit niet de bedoeling. Toeristen op recreatieparken betalen immers geen afvalstoffenheffing waarmee ook de milieustraten worden betaald.

Toeristen tellen uiteraard niet mee als inwoners, maar hun afval jaagt het Zeeuwse gemiddelde daardoor wel omhoog. Dat effect doet zich met name voor in de gemeenten Veere en Sluis, waar relatief veel huizen als tweede woning in gebruik zijn. Veere kwam in 2016 op een totaal van 943 kilo huishoudelijk afval per persoon en Sluis op 967 kilo, ruim boven het Zeeuwse gemiddelde van 688 kilo en bijna het dubbele van het landelijke van 496 kilo.

Tweede woning

Datzelfde geldt voor het afval van mensen met een tweede woning. Financieel is dit geen probleem. De eigenaar van een tweede woning betaalt gewoon afvalstoffenheffing. Maar ook de mensen die een tweede huis in de provincie hebben worden in de statistieken niet tot inwoners gerekend. Dat zorgt er voor dat er in Zeeland meer afval per persoon lijkt te worden geproduceerd dan in werkelijkheid het geval is.