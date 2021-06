Toerist leest het straks overal in Zeeland, ook in het Duits: Blij dat je hier bent

Het idee komt van de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) en is omarmd door elf andere ondernemersverenigingen in Zeeland. ,,We hebben het wel een beetje gehad met corona”, legt Ronald Saaman van OOG uit. We zeiden hier: ‘Jongens, wat doen we post-corona? Wat willen we toeristen meegeven als ze nu naar Zeeland komen?’ We gaan ze welkom heten, op ledschermen, op de stoomtram, op strandtenten en op zadelhoesjes bij fietsverhuurbedrijven. Daarom komt een link te staan naar zeeland.com, zodat ze fietsroutes kunnen downloaden."