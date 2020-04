Toen de Amsterdamse groenteboer ‘schatje’ tegen me zei, schrok ik me rot

Eens een Zeeuw...Opgegroeid in Goes, na de middelbare school vertrokken naar Amsterdam en inmiddels woonachtig en werkzaam in Den Haag. Marije van Schaik (42) is jurist en politiek adviseur en ervaart grote verschillen tussen de Randstad en Zeeland. ,,Als je kind bij een sportclub wil, sta je hier een jaar op de wachtlijst.”

Jurist en politiek adviseur, wat houdt dat precies in?

,,Door mijn job bij de rijksoverheid ben ik in Den Haag terechtgekomen. Ik heb verschillende functies uitgeoefend, van juridisch adviseur tot politiek assistent van verschillende bewindspersonen. Momenteel werk ik bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het meest trots ben ik op mijn betrokkenheid bij het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’, over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik vind het top dat Goes een TEJO-huis faciliteert, een plek waar jongeren kunnen binnenlopen met vragen en problemen en anoniem geholpen kunnen worden.”

Goes is voor u sowieso een bijzonder plek?

,,Mijn eerste levensjaren heb ik aan het Oranjepad in Goes gewoond. Ik herinner me vooral nog het opblaaszwembadje in de tuin, het uitzicht over het weiland en de hoeveelheid kinderen in de wijk om mee te spelen. Later verhuisden we naar de Koos Vorrinkstraat in Goes Noord. In de zomer gingen we na school regelmatig naar het strand. In de zomervakanties reden we naar Zuid-Frankrijk om daar steevast te constateren dat het strand in Zeeland mooier en schoner is.”

Had Zeeland u wat te bieden als jongere?

,,Ik heb een heerlijke jeugd gehad. We fietsten met elkaar naar het strand of met een karretje met surfplank achter de fiets naar het Veerse Meer. Ik leerde piano spelen op de Zeeuwse Muziekschool en op zaterdagavond gingen we op de fiets de stad in. Je wist precies in welke kroeg de vrienden van school verbleven en waar de vrienden van korfbal of die van dansles of de muziekschool zaten. Als we de nieuwste films wilden zien, reden we met een groepje vrienden naar de bioscoop in Antwerpen. In de vakanties ontdekten we de rest van Nederland met een tienertoerkaartje.”

Waren leeftijdsgenootjes net zo enthousiast over Zeeland?

,,We hadden een keer een vakantievriendje uit Friesland te logeren. Die wist niet waar Goes, Middelburg of Zierikzee lag. Hij zei dat zijn meester Zeeland had overgeslagen bij topografie. Zeeland moesten ze thuis zelf maar een keer bekijken. Ik weet nog dat mijn ouders daar beledigd over waren.”

Had u als kind verwacht in Zeeland te blijven?

,,Als 13-jarige zag ik dia’s van iemands huwelijksreis in Zuid-Afrika. Dat vond ik zo bijzonder, daar wilde ik ook heen. Ik heb later ook een tijdje gestudeerd in Pretoria. Overigens merkte ik dat ik daar als Zeeuw beter uit de voeten kon met het Afrikaans dan de andere Nederlandstalige studenten. Ik wist al vanaf de brugklas dat ik in een grote stad Rechten wilde gaan studeren. Het contrast tussen Zeeland en een stad als Amsterdam heeft mij altijd aangetrokken, ik wilde de verschillen ontdekken.”

Quote Als ik mensen vertel dat ik uit Zeeland kom, gaan ze vaak opnoemen welke Zeeuwen ze nog meer kennen...

Hoe was het als ‘Zeeuws Meisje’ in de ‘grote stad’?

,,Ik ben opgegroeid met ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Dat was in Amsterdam wel anders. De eerste keer dat de groenteman ‘schatje’ tegen me zei, schrok ik me wild. Toen ik net in Amsterdam woonde, zeiden mensen vaak: ‘oh moet je dan helemaal met de boot?’ Die opmerking heb ik gelukkig al lang niet meer gehoord. Nu gaan mensen vaak opnoemen wie ze nog meer kennen uit Zeeland. In Den Haag voel ik me meer op mijn plek. Het heeft het strand dat ik zo miste in Amsterdam en tegelijk ook alle mogelijkheden van de grote stad. Het is letterlijk en figuurlijk in het midden.”

Wat is het grootste verschil tussen Den Haag en Goes?

,,Als je kinderen hebt die lid willen worden van een sportvereniging, bel je in Zeeland gewoon de sportclub en geef je ze op. Dat klinkt heel gewoon, maar in Den Haag mag je kind eerst een jaar of langer op de wachtlijst. Verder wachten wij in Den Haag nu in spanning af op welke middelbare school onze zoon wordt ingeloot, terwijl mijn neefje in Goes gewoon kan kiezen naar welke school hij wil.”

Hoe vaak bent u nog in Zeeland te vinden?

,,Best vaak. Mijn vriend is opgegroeid in Vlissingen. Wij zijn allebei als enige uit ons ouderlijk gezin buiten Zeeland gaan wonen. Onze kinderen gaan in de zomer op zeilkamp op het Veerse Meer, er zijn goede restaurants in Zeeland en we gaan graag mosselen halen of oesters eten in Yerseke voordat we Zeeland weer uitrijden. Ik zit ook elk jaar in december klaar met iPad, telefoon en laptop om op tijd kaartjes te kopen voor Concert at Sea. En Zeeland speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van mijn hobby.”