Toekomstige Zeeuws-Vlaamse brugpieper moet online school kiezen

Het Lodewijk College in Terneuzen, het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg houden de schoolgebouwen dicht voor toekomstige brugklassers en hun ouders. ,,We vinden het niet verantwoord om grote groepen mensen binnen te halen”, legt woordvoerder Ellen de Winde uit. ,,We hebben wel nagedacht over fysieke open dagen, maar we willen voorkomen dat corona zich verspreidt via groepen in onze school.”

In plaats van fysieke open dagen bieden de scholen een ‘virtuele reis’ door de school. ,,Kinderen kijken in de klas samen naar de bijeenkomsten, met hun leerkracht. Medewerkers van de middelbare scholen begeleiden het vanaf de andere kant. Groep 8-leerlingen kunnen chatten met leraren en brugklassers en zo hun vragen stellen.” Thuis kunnen de leerlingen de online open dagen met hun ouders bijwonen. ,,De filmpjes en vlogs blijven op de website staan en ouders en leerlingen kunnen met hun individuele vragen altijd op school terecht.”

Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee laat de open dag ook volledig digitaal verlopen. Maar groep 8-leerlingen krijgen wel de kans om in de gebouwen rond te kijken, zegt rector Peter van der Gaag. Een deel van de groep 8-leerlingen is in september al op de school geweest voor proeflessen. ,,We moesten die lessen stoppen, omdat het coronavirus oplaaide. We hopen daar later dit schooljaar mee door te gaan.”

‘Alleen als je een gebouw ziet, weet je of je je thuis voelt op een school’

Het Ostrea Lyceum en het Goese Lyceum in Goes houden deze maand online voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders. De scholen willen wel groep 8-leerlingen verwelkomen voor proeflessen en voorlichtingsbijeenkomsten, maar zonder hun ouders. ,,Onze overweging is dat je sfeer moet proeven om een goede schoolkeuze te kunnen maken”, zegt woordvoerder Christine Akkerman van het Ostrea Lyceum. ,,Alleen als je een gebouw ziet, weet je of je je thuisvoelt op een school. Online gaat dat moeilijker.” Een gezamenlijk moment waarop ouders samen met hun kind de middelbare scholen bezoeken, zit er dit schooljaar niet in. ,,Dat vind ik heel vervelend”, zegt rector Carin Biesterbosch van het Goese Lyceum. ,,Op basis van zo’n bezoek kun je het gesprek met je kind aangaan. Nu moeten ouders afgaan op video en verhalen van hun kind.”

De Walcherse middelbare scholen willen leerlingen ook de kans geven rond te kijken in de school, gecombineerd met online voorlichting. Als het coronavirus weer oplaait, kan dat veranderen. ,,Als het enigszins kan, mogen ouders ook langskomen. We denken dat dat coronaproof kan”, zegt Leonard van Moolenbroek namens de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW). ,,Het is een grote wens van de basisscholen om leerlingen in het gebouw te laten kijken. Wij denken ook dat het noodzakelijk is voor een goede keuze. Ze moeten de school kunnen zien, proeven en ruiken.”