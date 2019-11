Toekomst RK-kerken binnen twee jaar bekend

Al enige tijd wordt gesproken over de toekomst van de H. Mariaparochie (Walcheren) en de H. Pater Damiaanparochie (de Bevelanden en Schouwen-Duiveland). In het nieuwe parochieplan is ook aandacht voor de toekomst van de kerken en bijbehorende gebouwen. In de H. Pater Damiaanparochie zijn acht kerken in gebruik. Ze staan in Goes, Heinkenszand, Hansweert, 's-Heerenhoek, Kwadendamme, Lewedorp, Ovezande en Zierikzee. Het Bisdom Breda is akkoord met het aanwijzen van de Maria Magdalenakerk als parochiekerk. De functies van de andere kerken wordt binnen twee jaar duidelijk. Of uiteindelijk kerkgebouwen worden afgestoten is nog bekend.