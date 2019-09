Toekomst pont Sluiskil blijft hoogst onzeker

commentaar Twee man buitenspel

18:49 Commissaris van de koning Han Polman had vrijdag weinig mededogen met Vincent Bosch. De PVV’er, die samen met zijn partijgenoot Peter van Dijk in Provinciale Staten werd geroosterd over frauduleuze handelingen, beweert dat hij Polman heeft gewaarschuwd voor malversaties bij de PVV. Polman maakte in keurige maar zeer pijnlijke termen duidelijk dat Bosch liegt: ‘ik kijk hem nu nog een keer recht in de ogen aan…’