Toekomst haventerrein Kats leidt tot Statenvragen

Anton van Haperen en Ralph van Hertum willen van het dagelijks provinciebestuur weten in hoeverre zij op de hoogte is van mogelijke plannen voor grootschalige bebouwing op het terrein. Ook vraagt de fractie zich af welke ruimtelijke kaders voor het gebied gelden en of het bestuur bereid is er bij de gemeente Noord-Beveland op aan te dringen de inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkelingen in hun omgeving.