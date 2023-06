Toch weer zorgen over staalslakken in Zeeuwse wateren

Staalslakken kunnen gevaarlijk zijn. Als ze in contact komen met water, kunnen er verschillende zware metalen in het water terechtkomen. Dat kan in vijvers, beken en sloten vissterfte veroorzaken, meldt het RIVM in een rapport. In Eerbeek, Gelderland, klaagden omwonenden van een gebied met veel staalslakken over gezondheidsklachten, zoals vaker voorkomende bloedneuzen. In de Oosterschelde en de Westerschelde worden ook al jaren volop staalslakken gestort voor verstevigingen. Als staalslakken gevaarlijk kunnen zijn, klinkt dat op zijn minst zorgelijk.