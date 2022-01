Toch weer gedonder over de kwestie Torenring in ’s-Heer Arendskerke: ‘Ze geloven me nog steeds niet’

Het parkeerter­rein Hoofdpoort­straat staat steeds ramvol en dan moet de zomer nog beginnen

ZIERIKZEE - Het staat er steeds ramvol en de zomer is nog niet eens in zicht. Het regent klachten over de drukte op het parkeerterrein Hoofdpoortstraat in Zierikzee. Met het schrappen van parkeerplekken voor vergunninghouders in de binnenstad is het proppen geblazen op het P4-terrein. ,,Ik heb het idee dat dit niet alleen om veiligheid gaat, maar dat hier ook een soort van Madurodam wordt gemaakt”, zegt Sandra Fontein. Zij is fractievoorzitter van D66 én woont in het Havenkwartier.

25 januari