Tóch straf in zaak dood Joost van der Linden: rechtbank stuurt dader 9 jaar de cel in

De zaak draaide om de dood van Vlissinger Joost van der Linden (destijds 36 jaar). De rechtbank heeft zich in de afgelopen weken opnieuw gebogen over de dood van de Vlissinger, die in 2010 in een woning in Vlissingen werd gewurgd met een USB-kabel. Zowel M.B. als zijn vriendin I.H., die destijds op het bewuste adres woonde, was daarbij aanwezig. I.H. werd eerder onherroepelijk vrijgesproken.