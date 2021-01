Toch meer vuurwerkschade in Zeeland: ‘Speeltoestellen vernielen is zó triest’

,,Een groot deel van de totale vuurwerkschade van 2020 is al in oktober, november en begin december veroorzaakt, onder andere aan parkeerautomaten”, zegt een woordvoerder van Goes. Deze gemeente staat met een bedrag van ruim 38.000 euro bovenaan de Zeeuwse ranglijst. Ook in Reimerswaal (22.600 euro) en Schouwen-Duiveland (18.600 euro) is flink meer vuurwerkschade dan vorig jaar toegebracht. Noord-Beveland had de minste schade: 500 euro voor de vervanging van één ruit in een bushokje in Kamperland.