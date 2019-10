Toch geen Zeeuws nee tegen zout Volkerak-Zoommeer - tegenstanders vinden dat ‘onbeschoft’

Moordver­dach­te Lei B. (71) uit Goes pleegt zelfmoord in de cel

11:13 TONGEREN (B) - Goesenaar Lei B. (71) is vannacht uit het leven gestapt in zijn cel. Dat schrijven Belgische media. De man is hoofdverdachte voor de moord op zijn vrouw. Het proces in het Belgische Tongeren zou vandaag verdergaan.