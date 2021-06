Toch al een beetje Oranjekoorts in Zeeland: ‘Eindelijk kan het weer’

Sabine met tranen in de ogen: we mogen weer naar de sauna, in Zeeland zijn we welkom

6 juni VLISSINGEN - De dag dat Nederland weer van het slot ging: zo zal 5 juni de annalen in gaan. We mogen weer op restaurant, naar het museum, naar de bios, naar de sauna en naar de kinderboerderij. Hoe erg hebben we dát wel niet gemist? Asli, Sabine, Reva en Gerrit genieten er met volle teugen van. ,,Het is zo heerlijk om te voelen dat de mensen hier blij zijn met ons.”