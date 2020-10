Tocardo start getijdencentrale in Oosterscheldekering weer op

Algemeen directeur Andries van Unen is ‘supertrots dat 's wereld grootste getijdencentrale opnieuw in gebruik wordt genomen’. ,,De vijf turbines hebben een jaar stil gestaan. We zijn inmiddels bijna aan het eind van de testfase. Gelukkig alles werkt nog naar behoren. De turbines zijn ontzettend sterk, blijkt opnieuw. Over twee weken zullen we de centrale weer in gebruik stellen. Vanaf 1 november zijn we echt back in business. Dan levert de 1,25 Megawatt getijdencentrale weer stroom voor 1000 huishoudens.”