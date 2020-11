Tobben over grenzen in coronatijd: ‘Belgische schoonouders mogen wel naar ons komen, maar wij niet naar hen’

AARDENBURG - Een Belg kan niet op zijn kot blijven. Die moet er uit, weten ze in Zeeuws-Vlaanderen. Dus wemelt het nog van de wit-rode kentekenplaten van d’Ee tot Hontenisse en van Sluis tot aan Cadzand. Maar ja, in België is alles dicht.

Ingrid Wallyn uit Brugge is zelf verpleegkundige. Ze heeft net haar auto geparkeerd voor de Jumbo in Aardenburg. De verhouding Belgische en Nederlandse auto's is weer in evenwicht: drie-drie. Natuurlijk mogen we haar wat vragen, als we maar afstand bewaren. Ze is zich maar al te zeer bewust van de gevaren van corona. Zij en haar zoon Hendrik Bronswijk (‘hij heeft een Nederlandse vader’) hebben op het parkeerterreintje de mondkapjes al opgezet. Alleen voor de foto gaat het kapje even af, als de fotograaf maar niet te dichtbij komt.

Ik zoek de drukte niet op

Het is voor haar een halfuurtje rijden van huis naar Aardenburg. ,,We wilden voor één keer een uitstapje doen. Brugge is zo saai nu alles dicht is. Ik hou me ook in Nederland aan alle regels. Dan moet het veilig kunnen. Ik zoek de drukte niet op. Mijn dochter woont in Amsterdam, daar ga ik nu echt niet naar toe. Maar we gaan bijvoorbeeld ook niet naar Sluis.”

Daar dachten veel van haar landgenoten dit weekend wel anders over, want die gingen wel gezellig shoppen in Sluis, boodschappen doen in Hulst, uitwaaien in Cadzand-Bad of een visje eten in Breskens.

Volledig scherm Ingrid Wallyn en Hendrik Bronswijk uit Brugge. Even het mondkapje af voor de fotograaf. © Peter Nicolai

Geen land- maar regiogenoten

De regeringen van Nederland en België roepen hun burgers op niet naar het buitenland te gaan. En, als je dan toch gaat, om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. ,,Reis tot half januari niet naar het buitenland”, zei premier Rutte. Dat is minder een probleem als je in Utrecht woont of Leeuwarden, maar voor de bewoners van de grensstreek ligt dat anders. Niet naar het buitenland gaan, betekent niet naar familie en vrienden, niet naar de vertrouwde supermarkt of dichtstbijzijnde grote stad. Veel van de Belgen die naar Zeeuws-Vlaanderen komen, mogen dan geen landgenoten zijn, het zijn wel min of meer streekgenoten.

Ria de Kok woont in Aardenburg tegenover de Jumbo. Met het kapje voor de neus en mond steekt ze de straat over. Op de vraag of ze nog wel eens naar het naburige buitenland gaat, zegt ze af en toe af te spreken met een bevriend stel van vlak over de grens. ,,Maar dan drinken we buiten koffie. Ik heb ook Spaanse les in Maldegem, maar daar ga ik nu niet naar toe. We zijn maar met zeven mensen, maar de les is wel binnen.” Nog een klein, maar groeiend probleempje voor Ria. ,,Mijn kapster zit aan de Belgische kant van de grens. Ik zou natuurlijk hier kunnen gaan, maar ik blijf haar trouw. Dus ik wacht tot zij weer open mag gaan.”

Volledig scherm Ria de Kok © Peter Nicolai

Volledig scherm Ingrid Goethals © Peter Nicolai Ingrid Goethals uit Aardenburg steekt de grens alleen nog over om te gaan tanken. ,,Verder doe ik al mijn boodschappen hier. Je moet de lokale winkeliers steunen. Voorheen ging ik naar de Euroshop in Maldegem, hier vlak over de grens, maar nee, dat doe ik niet meer. Ik volg de regels.” In eigen land blijven, kost haar niet zo veel moeite. ,,De meeste familie woont hier.”

Een paar kilometer verderop in het grensdorp Eede heeft Anja slechte herinneringen aan de eerste lockdown. Toen sloten de Belgen bijna alle grensovergangen af met hekken, hopen zand en containers. ,,Het leek wel oorlogstijd.” Niet dat ze nu zelf veel de grens overgaat. Een dagje shoppen in Brugge of Gent zit er niet in. En in België mag je maar één iemand ontvangen. In Nederland twee. ,,Dus kunnen mijn Belgische schoonouders wel naar ons komen, maar mijn man en ik niet naar hen.”

Niet weer hè

,,Niet weer hè, dacht ik, toen ze nieuwe maatregelen aankondigden”, zegt Eedenaar Robbie. ,,In het voorjaar was het rampzalig. Ik werk in Eeklo. Ik moest een kwartier eerder van huis vanwege de grenscontroles. Gelukkig is de grens nu wel open gebleven.” Hij gaat alleen nog naar België om te werken en doet er dan ook boodschappen. ,,In België krijg je van je werkgever elke maand voor 140 euro aan maaltijdcheques. Die kun je alleen in België gebruiken om boodschappen te doen”, verklaart hij. Familie of vrienden over de grens zoekt hij niet op.

De gemeente Maldegem houdt er rekening mee dat haar inwoners uitstapjes over de grens maken. Op de grens hangt een rood spandoek. ‘Ook in Nederland zijn we Topmaldegemnaars!’ met daarbij symbooltjes voor afstand, maskers en handenwassen’. ,,Een Belg kan niet thuiszitten”, zegt Robbie. ,,Die moet weg van zijn kot.”

Bij de Veiligheidsregio Zeeland zijn de zorgen in Zeeuws-Vlaanderen over de drukte door Belgische dagjesmensen bekend. Met andere Nederlandse grensregio's worden ervaringen uitgewisseld, aldus de VRZ. Maar voorzitter Jan Lonink wil binnenkort ook met bestuurders uit Nederland en België spreken over ‘leefbaarheidsvraagstukken’, zoals het contact onderhouden met familie en vrienden aan andere kant van de grens.